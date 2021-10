Raffica di irregolarità sui cantieri edili: piovono denunce e sanzioni

Nel corso della tarda mattinata di martedì, a Gaeta, nell’ambito di specifici servizi volti al contrasto delle condotte illecite sul lavoro, i carabinieri della Tenenza locale, i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e personale della Asl di Latina hanno effettuato una serie di controlli alle ditte edili. In serie, le irregolarità riscontrate.

Un’impresa del posto è stata sanzionata, e la sua attività sospesa, per essersi servita di un lavoratore in nero e aver violato la normativa Covid. Contestualmente l’amministratore unico, un 41enne di Gaeta, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per non aver stoccato ed evacuato dei detriti da un ponteggio, risultato peraltro privo dell’idoneo parapetto per i lavoro in quota. Deferito a piede libero anche il geometra della ditta, un 38enne di Formia, accusato del mancato adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento.





Non solo. L’attività di un’altra impresa edile, con sede legale a Itri, è stata sospesa per la violazione della normativa Covid. Complessivamente, a margine degli accertamenti i carabinieri hanno elevato sanzioni per un importo di circa 9mila euro.