Castelforte, in giro con una cesoia: scatta il foglio di via

Nel corso della tarda serata di ieri, a Castelforte, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia dei Carabinieri hanno fermato una persona sospetta, ovvero un 21enne di Rimini seppur domiciliato a Santi Cosma e Damiano.

Il giovane, non ha saputo dare particolari motivazioni per cui si trovava in quelle zone e soprattutto perché in possesso di una cesoia.





I militari, che pattugliavano la zona per il rischio di furti in abitazione, hanno ipotizzato che la cesoia potesse essere uno strumento che il giovane aveva intenzione di usare per recidere reticolati a protezione di accessi privati.

Nei confronti del 21enne è stato richiesto ed ottenuto, il foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno in quel comune per la durata di tre anni. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.