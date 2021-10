Violenze a Roma dei ‘no green pass’: uno dei 12 arrestati rintracciato a Latina

E’ stata rintracciata presso un bed&breakfast di Latina una delle 12 persone arrestate per gli episodi di violenza accaduti a Roma in Piazza del Popolo durante la manifestazione dei ‘no green pass’.

L’operazione, condotta dalla Questura di Roma, a cui ha collaborato anche la Digos di Latina, ha permesso agli agenti di rintracciare l’uomo che, residente fuori dalla regione Lazio, si era fermato per una notte nel capoluogo pontino.





Dopo aver fatto perdere le proprie tracce a seguito delle manifestazioni in piazza e in attesa di allontanarsi nuovamente, l’uomo aveva infatti deciso di trascorrere la nottata a Latina. Decisiva, per l’identificazione, è stata la registrazione dei documenti presso la struttura ricettiva.

I reati di cui sono accusate le 12 persone arrestate dalla Questura di Roma vanno dal danneggiamento aggravato alla devastazione e saccheggio, nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale.