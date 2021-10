Progetto in Rosa, per il casco oncologico altri fondi dalla pesca sportiva

Si è svolto sabato e domenica scorsi, presso i Laghi di Carano, un evento di pesca sportiva finalizzato a raccogliere fondi per contribuire al Progetto in Rosa, l’iniziativa ideata dal Comune di Aprilia per dotare la Casa della Salute cittadina di un casco oncologico.

La raccolta è frutto di una mozione presentata dalla consigliera Alessandra Lombardi, approvata all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso anno. Il casco refrigerante è un dispositivo clinico che può permettere di prevenire o ridurre la caduta dei capelli a seguito delle cure chemioterapiche. L’evento di sabato e domenica presso i Laghi di Carano ha consentito di raccogliere 300 euro.





“Ringrazio anche a nome dell’amministrazione comunale gli organizzatori di questa bella iniziativa e i partecipanti in gara – ha commentato la consigliera Lombardi, presente alle premiazioni della gara di pesca sportiva – un grazie va anche ai titolari dei Laghi di Carano e a Francesca Vanchieri, presente nel corso del weekend, che proprio attraverso il racconto della sua esperienza personale, ha contribuito a ideare il progetto di raccolta fondi. L’obiettivo della campagna è ormai vicino, ma occorre un ultimo sforzo. Anche per questo invitiamo i concittadini a donare, ciascuno secondo le proprie possibilità”.

Chiunque volesse donare può farlo tramite bonifico sul conto corrente dedicato intestato ad ‘ANDOS Comitato di Aprilia odv’, causale ‘Caschi oncologici x Aprilia’ al seguente IBAN: IT37 A083 2773 9200 0000 0004 881.