HC Fondi ai nastri di partenza: domani la presentazione ufficiale della squadra

“Il conto alla rovescia sta per terminare, poiché sabato 16 ottobre – con la prima giornata del campionato nazionale di Serie A2 maschile girone C – inizierà ufficialmente la stagione 2021-2022 dell’Handball Club Fondi.

Prima della presentazione “sul campo”, però, il club rossoblù si presenterà a tifosi, appassionati, giornalisti ed autorità: oltre alla rosa della prima squadra maschile, partecipante al campionato di Serie A2 sotto il nome di Banca Popolare di Fondi, ci sarà spazio anche per la compagine femminile (Fidaleo Fondi) impegnata anch’essa nel campionato cadetto, per le formazioni giovanili (femminili e maschili) e per i piccoli campioncini del mini handball.





L’appuntamento per tutti i sostenitori e gli sportivi fondani è dunque per mercoledì 13 ottobre, alle ore 19:30, presso la Sala Grande di Palazzo Caetani. Oltre alla presentazione degli atleti ed atlete rossoblù, nel corso della serata verranno esposti dalla dirigenza rossoblù le campagne tesseramenti e i vari progetti, a partire da ciò che riguarda il settore giovanile con il cosiddetto “Progetto Scuola” e “Facciamo Rete 2021” fino ad arrivare agli impegni delle squadre di categoria e agli obiettivi delle squadre senior”.

Lo rende noto l’ufficio stampa dell’Handball Club Banca Popolare di Fondi.