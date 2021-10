Lo fermano per un controllo, ma è ricercato: scatta l’arresto

È successo questo pomeriggio a Sabaudia. Nei guai un uomo di 66 anni di Monte San Biagio.

L’uomo è stato fermato per un normale controllo da parte di una pattuglia dei carabinieri nei pressi di Borgo Vodice. Durante il controllo delle generalità, i militati hanno scoperto tramite la banca dati che l’uomo fosse “ricercato poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ ufficio G.i.p del tribunale di Latina, in data 4 ottobre scorso 2021, per il reato di atti persecutori”.





L’arrestato dunque è stato associato presso la casa circondariale di Vasto in provincia di Chieti.