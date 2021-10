Come la tecnologia ha trasformato il turismo

Tecnologia e viaggi sembrano essere oggi il binomio perfetto. Ormai possiamo comodamente organizzare il nostro prossimo viaggio dal divano di casa, senza troppa difficoltà e con un solo clic.

La tendenza ad utilizzare gli smartphone per prenotare ed organizzare i viaggi è sempre più concreta, a discapito dei vecchi metodi.





Studi di settore affermano che ormai il 74% dei viaggiatori prenota la sua prossima vacanza su internet e solo il 13% continua ad affidarsi alle agenzie turistiche.

Le novità che la tecnologia ha apportato e apporterà al settore turistico sono delle più svariate, ai fini di migliorare l’esperienza di viaggio e di renderla più coinvolgente possibile.

Questa evoluzione è dovuta anche al significato che il viaggio sta assumendo con le nuove generazioni, sempre più dinamico ed inclusivo per rendere l’esperienza il più vera possibile ma senza trascurare sostenibilità e cura per l’ambiente.

Infatti, nei prossimi anni vedremo che ci sarà un’attenzione sempre maggiore per quanto riguarda l’ecosostenibilità, la cura del cliente e della sua esperienza di viaggio.

Ci troviamo nel bel mezzo di una metamorfosi del settore turistico, e se pensiamo di aver già visto tutto, ci sbagliamo alla grande.

Ecco alcune soluzioni che hanno impattato ed impatteranno maggiormente su di noi rivoluzionando la nostra idea di viaggio:

Le prenotazioni online con il nostro fedele compagno, lo smartphone

L’utilizzo degli smartphone e di internet ha rivoluzionato drasticamente il mondo del viaggio.

Ora riuscire a trovare soluzioni adatte a noi è di una semplicità incredibile. Basti pensare che solo Bluepillow , il comparatore di case vacanze, Hotel e B&b tutto italiano, compara oltre 14 milioni di strutture ricettive offrendoci le soluzioni più adatte a noi e al nostro viaggio alla distanza di un clic.

L’intero processo è diventato di gran lunga più semplice e veloce, i viaggiatori non devono più conoscere anticipatamente il nome dell’hotel ma semplicemente inserire il nome della città e le date per visualizzare migliaia di opzioni vantaggiose tra cui scegliere.

Questo nuovo canale di distribuzione aiuta sia gli utenti, nella loro ricerca, sia le strutture ricettive che potranno essere trovate più facilmente.

Ad esempio, questo strumento aiuta gli hotel a raggiungere un pubblico più ampio, posizionandoli all’interno di un unico elenco in cui confrontare le tariffe delle camere più convenienti, rendendo la ricerca notevolmente più facile e intuitiva, oltre ad accelerare l’intero processo di ricerca e prenotazione.

Grazie alle prenotazioni online si è aperta una nuova frontiera del viaggio, accessibile a tutti, veloce e vantaggiosa.

Il nostro smartphone è diventato l’elemento centrale dei nostri viaggi. Dà la possibilità di trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno, come ristoranti, locali ed eventi presenti nella nostra zona, senza per forza dover svolgere una ricerca approfondita prima del viaggio.

Sono a tutti gli effetti le nostre guide turistiche personali delle quali non potremmo fare a meno.

Viaggiare con la realtà aumentata

Sempre più in voga ultimamente è la possibilità di dare un’anteprima del viaggio che si andrà a fare attraverso l’utilizzo di visori a realtà aumentata (VR).

Nel giro di pochi secondi potremo trovarci alle Hawaii o in Nepal, stando comodamente seduti sul nostro divano.

Molte aziende lo stanno già utilizzando per offrire ai propri utenti un’esperienza di viaggio a 360°, teletrasportandoli in pochi secondi nelle mete del loro prossimo tour, offrendo un’anteprima dell’esperienza che vivranno.

Addio ai biglietti cartacei e alle lunghe code

Attraverso la costante evoluzione del riconoscimento digitale potremo fra qualche anno dire addio a biglietti cartacei e addirittura al passaporto, risparmiandoci una notevole quantità di tempo agli imbarchi.

Diremo così addio alle lunghe code, alle carte d’imbarco e tutto il controllo di sicurezza grazie ad un semplice riconoscimento facciale eseguito dagli scanner automatici messi a disposizione dei viaggiatori, che in pochi minuti effettueranno un controllo approfondito.

Del resto, la tecnologia di riconoscimento facciale è sempre più utilizzata, a partire dai nostri smartphone, non si esclude così che fra qualche anno tutte quelle procedure snervanti e perditempo saranno sostituite da questa nuova frontiera del digitale.

Assistenti virtuali in reception

L’idea di digitalizzare anche l’accoglienza e la gestione dei viaggiatori negli hotel e nelle varie strutture ricettive è sempre più concreta, molti stanno già vedendo negli assistenti digitali la nuova frontiera dell’accoglienza.

Sembra strano da pensare, ma già quotidianamente chiacchieriamo con i nostri assistenti virtuali, solo in un altro contesto.

Ci basti pensare a come gli assistenti virtuali siano già presenti nella nostra quotidianità, come ad esempio alexa o siri, e a quanto semplifichino i piccoli procedimenti quotidiani.

In un immediato futuro tutto ciò potrebbe essere applicato a molti altri contesti, e nonostante un primo impatto di stupore, presto diverrà abitudine.

Utilizzo della blockchain

La blockchain è un registro condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni con valuta virtuale.

Ci consente di avere a portata di mano il nostro portafoglio personale e di eseguire facilmente transazioni nell’immediato. È un sistema davvero rivoluzionario, non solo per quanto riguarda le transazioni ma anche per una questione di riconoscimento.

Avremo infatti un codice identificativo personale che utilizzeremo per certificare la nostra identità in svariati controlli, facendoci risparmiare una grande quantità di tempo ai controlli.

Si sta facendo sempre più concreta l’idea di ampliarne l’utilizzo nel settore turistico e successivamente introdurlo nella nostra quotidianità, semplificando, in questo modo, molti procedimenti burocratici e rendendo tutto significativamente più veloce ed alla portata di tutti.

Come abbiamo visto, viaggio e tecnologia ormai avanzano di pari passo, sostenendosi a vicenda per semplificare e migliorare l’esperienza di ognuno di noi.

Chissà cos’altro ci aspetterà in futuro, vedendo gli enormi progressi tecnologici degli ultimi tempi prepariamoci ad assistere ad uno sviluppo senza precedenti del viaggio per come lo conosciamo.