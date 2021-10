Cisterna al ballottaggio, Mantini annuncia: “Unica alleanza con la città”

A Cisterna di Latina si smuove la politica in vista del ballottaggio che vede contrapposti da una parte Antonello Merolla e dall’altra Valentino Mantini.

È proprio Mantini ad entrare a gamba tesa sugli accordi del suo avversario in vista del secondo turno previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre e lo fa con una nota al vetriolo.





“La mia unica alleanza sarà con la città, non siamo interessati all’accordo tra le parti.

L’unica domanda che mi piacerebbe fare ai miei avversari: se come dicono il loro unico interesse è il bene della città e parlano di un gruppo compatto, come mai non si sono riuniti prima?

Non vedo nessun cambiamento, è la medesima amministrazione degli ultimi dieci anni, la stessa che non ha fatto nulla per migliorare Cisterna quando ne avevano la possibilità.

Continueremo ad ascoltare la città fino al ballottaggio perché crediamo fortemente che la nostra coerenza sarà ripagata dagli elettori.”