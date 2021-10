Tragico incidente: auto fuori strada, muore una ragazza

FLASH – Incidente stradale dagli esiti drammatici, domenica pomeriggio. Si è verificato intorno alle 17 lungo la Migliara 53, nel territorio comunale di Sabaudia, vedendo spirare una ragazza.

La vittima viaggiava insieme ad un’altra persona all’interno di una macchina finita fuori strada, terminando la propria corsa all’interno di un canale che costeggia l’arteria. Un sinistro autonomo, avvenuto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Sabaudia.





Sul posto anche i sanitari della Croce Azzurra e i vigili del fuoco. Inutile, i tentativi di salvare la giovane.

SEGUONO AGGIORNAMENTI