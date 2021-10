“Lavoratrici pagate meno degli uomini”: manifestazione sindacale fuori il Mof

Per la giornata di giovedì 14 ottobre la Uiltucs ha indetto un sit-in di protesta a Fondi. Si tratta di una manifestazione organizzata presso il Mof, per puntare i riflettori sulla situazione vissuta dalle lavoratrici di due aziende ortofrutticole: “Il lavoro delle donne è quantificato 39 euro al giorno con turni sino a 10 o anche 12 ore”, dice in particolare il sindacato, denunciando come per gli stessi turni gli uomini ne guadagnino 45.

La scorsa settimana si è svolto un confronto presso l’Ispettorato del lavoro, spiegano da Uiltucs, ma non ci sarebbero state risposte concrete né in merito alle differenze retributive e contributive evidenziate, né sul fronte della regolarizzazione del rapporto di lavoro.