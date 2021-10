Covid nel Lazio: 221 nuovi casi, 3 decessi e 313 guariti

“Oggi nel Lazio su 7.525 tamponi molecolari e 11.471 tamponi antigenici, per un totale di 18.996 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi (-9) in calo rispetto a domenica 3 ottobre (-57), 3 i decessi ( = ), 340 i ricoverati (-8), 50 le terapie intensive (-2) e 313 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 106. Prosegue calo di terapie intensive e ricoveri”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Campagna vaccinale: Nel Lazio il 90% degli adulti e l’83% degli over 12 hanno completato l’iter vaccinale, sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. La regione presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.





Terza dose: superate 45mila dosi complessive. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

Terza dose: da lunedì sarà possibile prenotarsi per il richiamo anche gli over 60 purché trascorsi 180 giorni dalla seconda dose. Sempre da lunedì nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer.

Terza dose: al via le vaccinazioni per gli operatori sanitari così come individuati dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità.

Terza dose: iniziata la somministrazione di vaccino Covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.

Vaccino antinfluenzale: contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta per le prenotazioni. Vaccino gratuito per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue. Gratuito anche per bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

COVID, GLI ULTIMI NUMERI AREA PER AREA

Asl Roma 1: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl Roma 2: 55 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl Roma 3: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl Roma 6: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 57 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Viterbo: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.