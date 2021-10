Trasgredisce gli obblighi imposti dai domiciliari e viene arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 8 ottobre, ad Aprilia, i carabinieri del locale NORM – Reparto territoriale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di V. M., di anni 52, residente del posto.

L’uomo, già detenuto da alcuni mesi in regime di arresti domiciliari per reati di rapina e stupefacenti, non ottemperando agli obblighi imposti, ripetutamente violati, così come comprovato dagli accertamenti puntuali e documentati dai carabinieri dell’arma locale, è stato sottoposto all’aggravamento della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria che ha condiviso le richieste dei militari, constatando l’inadeguatezza del precedente provvedimento.





Il prevenuto pertanto veniva trasferito in stato di arresto presso la Casa Circondariale.