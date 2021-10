Protocollo d’intesa tra CONFAPI ed Arma dei carabinieri: definite le linee guida

“Lo scorso giugno è stato firmato il protocollo di intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Confapi con il Comandante Generale, Gen.C.A. Teo Luzi ed il presidente Maurizio Casasco di CONFAPI Confederazione della Piccola e Media Industria Privata.

È quindi motivo di onore per Confapi collaborare anche sul piano territoriale con l’Arma dei Carabinieri, che da sempre, rappresenta e si distingue come baluardo di protezione e sicurezza per il nostro Paese. Occasione in cui si conferma il principio che non esiste economia senza legalità, e di ciò CONFAPI ne è ben conscia.





La collaborazione sul piano operativo e territoriale sarà presto avviata con l’arma, presso il Comando Provinciale di Latina, attraverso la definizione di un protocollo operativo, in cui CONFAPI LATINA assumerà per le imprese anche il ruolo di centro di ascolto e di segnalazione per tutte quelle situazioni di minaccia che potrebbero minare la gestione sana dell’azienda. Ciò al fine di contribuire alla creazione delle condizioni di sicurezza e rispetto della legge di cui un’economia sana ha estremo bisogno.

In particolare l’Arma dei Carabinieri garantirà la partecipazione dei propri e qualificati rappresentanti alle iniziative sia di formazione che di informazione, con il coinvolgimento di Reparti speciali quali il Reparto Indagini telematiche del ROS per la security awareness, il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica per gli illeciti nel settore del riciclo dei rifiuti e il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina per l’analisi dei rischi connessi alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico.

Le principali linee su cui sarà incentrato il protocollo saranno caratterizzate dalle iniziative volte a proteggere

il patrimonio informativo aziendale;

l’economia circolare e la gestione dei rifiuti;

le aziende dall’ attività di infiltrazione della criminalità organizzata.

Si ringrazia l’Arma ed i suoi rappresentanti territoriali per la disponibilità e la sensibilità verso le forme di collaborazione descritte nel protocollo”.