Auto travolge bici sulla Flacca, donna elitrasportata a Roma

Investita sulla Flacca mentre si trovava in bicicletta, una turista straniera in vacanza in un campeggio di Fondi con il marito è stata elitrasportata in gravi condizioni al San Camillo di Roma.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì nel territorio di Sperlonga, nei pressi del ristorante-discoteca “El Sombrero”, mentre la due ruote procedeva in direzione Gaeta. Ad un tratto, per cause in corso di accertamento è stata travolta da un’automobile condotta da un uomo di Latina, il primo a fermarsi per prestare soccorso alla donna ferita.





A seguire la paziente, una 46enne di nazionalità austriaca, è stata per quanto possibile stabilizzata dai sanitari del 118 e quindi affidata al personale dell’eliambulanza Pegaso, partita alla volta dell’ospedale della Capitale.

L’esatta dinamica dell’investimento è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, coordinati dal comandante Pasquale Canzano.