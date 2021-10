Elezioni a Formia, possibile un apparentamento in vista del ballottaggio

Siamo nell’ambito delle indiscrezioni, ma secondo notizie sottotraccia c’è qualche novità in vista del ballottaggio che domenica 17 e lunedì 18 vedrà contrapposti l’uno di fronte all’altro Gianluca Taddeo e Amato La Mura.

Dando per assodato che i candidati sindaco Luca Magliozzi e Paola Villa non dovrebbero procedere ad apparentamenti in vista del secondo turno, la situazione dovrebbe essere diversa per Gianfranco Conte che secondo indiscrezioni sarebbe propenso a chiudere un accordo.





A beneficiarne, dovrebbe essere Amato La Mura che, qualora l’accordo si dovesse fare, “virtualmente” raggiungerebbe il suo sfidante Taddeo. Al primo turno, infatti, Gianluca Taddeo ha ottenuto 7.507 voti pari al 36,62% dei consensi, mentre Amato La Mura si era fermato a 5.627 voti pari al 27,45%.

Conte, da parte sua, aveva ottenuto 1.799 voti pari all’8,78%. Se si provasse a sommare questi dati a quelli di La Mura si noterebbe come il gap di vantaggio di Taddeo verrebbe colmato aprendo la partita del ballottaggio a tutt’altra partita, dove si giocherebbe su coloro che non si sono recati ai seggi al primo turno e sugli elettori di Magliozzi e Villa.

Dopo tutto, apparentamenti che si siglino o meno, il secondo turno tutti sanno che diventa una partita a sé dove è anche difficile fare ipotesi.