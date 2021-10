Domenica a Spigno Saturnia la sagra dello Zeppolone

Si svolgerà in Piazza Canzana a Spigno Saturnia la prima edizione della Sagra dello Zeppolone, organizzata dall’amministrazione comunale e dalle associazioni socio ricreative spignesi.

Il progetto, realizzato con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio, nasce dall’idea di far vivere e conoscere il territorio di Spigno Saturnia attraverso un momento di aggregazione apprezzando una specialità gastronomica unica nel suo genere, affiancata dalla degustazione dei prodotti tipici spignesi più rappresentativi. “Lo Zeppolone”, riconosciuto con marchio De. Co. nell’ambito dell’iniziativa “Origine Comune” promossa dalla Regione Lazio e ANCI Lazio nel 2018, è una “frittata” di cicoria di antica tradizione, dalla forma rotonda con erbe di campo miste presenti nelle campagne spignesi. Il termine “Zeppolone” è riportato per la prima volta in uno scritto del 1600, redatto in tardo periodo latino dal diacono Pelagio, che fa presagire la correlazione dell’utilizzo della farina, utilizzata come ingrediente per la sua realizzazione. Sarà possibile gustare anche la sua variante a base di cipolle, la “frittata ceca”.





Lo “Zeppolone” ha una forma rotonda ed un colore verde intenso, che ricorda i campi spignesi e dal profumo di spiccate note di olio extra vergine di oliva, aglio, menta e sentori di aceto, che lo rendono inconfondibile al palato dei degustatori.

È per questa prelibatezza che caratterizza il nostro territorio, che ci riporta alla semplicità della campagna spignese, che l’amministrazione Comunale insieme alle associazioni locali, ha avuto l’idea di dedicare una giornata di degustazione dei prodotti spignesi.

L’evento sarà garantito nel rispetto di tutte le normative vigenti per il contenimento del nuovo coronavirus Covid-19 (accesso all’area con green pass), e dovrà essere vissuto dai partecipanti come un momento di relax e convivialità all’aria aperta, riscoprendo gli antichi sapori che caratterizzavano la vita del nostro territorio nei decenni passati.

La manifestazione si svolgerà dalla mattinata di domenica 10 ottobre in Piazza Canzana, dove alla degustazione sarà affiancato il mercatino dell’artigianato creativo e nel pomeriggio momenti di intrattenimento per le famiglie.