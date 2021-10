Marcia per la pace Perugia-Assisi: a disposizione un bus in partenza da Aprilia

“Quest’anno il Comune di Aprilia mette a disposizione un autobus per tutte le persone interessate a prender parte alla Marcia per la Pace e la Fratellanza Perugia-Assisi, che si terrà questa domenica, 10 ottobre, con partenza alle ore 09:00 dai Giardini del Frontone nel capoluogo umbro.

Il servizio di trasporto, per un numero massimo di 35 persone, sarà garantito gratuitamente, previa prenotazione che deve esser effettuata via mail a sport.turismo.cultura@comune.aprilia.lt.it entro e non oltre le ore 11:00 di venerdì 8 ottobre 2021.





Nella mail occorre indicare nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. I posti saranno assegnati, fino ad esaurimento, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste.

La partenza dell’autobus avverrà domenica, alle ore 6:30 da piazza Roma. Il Comune di Aprilia ricorda che per poter fruire del servizio è richiesto il green pass”.