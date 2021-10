L’AVIS comunale di Bassiano festeggia i 30 anni di attività

Questa domenica, 10 ottobre, a Bassiano si festeggia il 30esimo anniversario di attività dell’AVIS comunale, realtà storica del territorio e nota in provincia per i propri eccellenti risultati.

Alle ore 13.00 di domenica, in viale dei Martiri, per l’occasione sarà inaugurato un monumento celebrativo, alla presenza delle altre ‘consorelle’ AVIS provinciali e regionali. La manifestazione avrà inizio alle 10.00 in piazza Matteotti.





“Un evento contenuto, il primo dell’era pandemica da Covid19 – ha spiegato il presidente dell’AVIS di Bassiano Vincenzo Campagna – che verrà svolto in pieno rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica”.