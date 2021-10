‘Giovani oasi si raccontano’, oggi in aula consiliare conferenza conclusiva del progetto

Oggi, giovedì 7 ottobre, alle ore 16.30 a Gaeta, si svolgerà in aula consiliare la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto “Giovani oasi si raccontano”.

Interverranno il sindaco Cosimino Mitrano, la delegata alle Politiche Sociali Lucia Maltempo, i partner di Reti Solidali-Vivere il territorio, tra cui Pro Loco Gaeta, Centro di ascolto Caritas Don Luigi Di Liegro di Gaeta, Associazione Fraternità di San Nilo, Fondazione don Cosimino Fronzuto, Associazione Insieme Immigrati in Italia, Sovrano Ordine di Malta delegazione di Gaeta, A.D.R.A. sede di Gaeta, Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino ODV.





“Come d’incanto, è svanita l’estate. Insieme a lei anche Giovani oasi si raccontano, il ciclo di eventi organizzato dal personal brand di comunicazione positiva Desert Miraje™ patrocinato dal Comune di Gaeta, che ha visto protagonisti i giovani del Golfo. Storie belle, emozionanti, forti, di ragazzi e ragazze in gamba che non si arrendono, hanno echeggiato sul mare della Favorita in Gaeta Medievale e nel ventre della città in piazza Goliarda Sapienza. Quattro appuntamenti di deserti e oasi, percorsi semplici ma speciali, fatti di coraggio e determinazione, a raccontare agli adulti cosa significa davvero essere giovane nel 2021.

In tanti sono stati coinvolti, tra testimonianze, esibizioni e promozione, per sensibilizzare la comunità su tematiche di natura sociale (tra cui diversità, ambiente, diritti umani, networking, cultura, valorizzazione territoriale, enogastronomia, lavoro, ecc.) e artistica (scrittura, teatro, danza, canto, strumenti musicali ecc.). Moltissimi sono stati gli sponsor, che hanno creduto e appoggiato l’iniziativa a 360°.

Tra le serate non è mancato lo spirito solidale, in quando nella prima fase del format era prevista una cena-degustazione sulla Terrazza Bastione: parte di quel ricavato è destinato a Reti solidali, progetto del Comune di Gaeta che mette in rete associazioni e organizzazioni di volontariato e sociale. La seconda parte dell’iniziativa, post green-pass, si è spostata in piazza per allargare a tutti e tutte la possibilità di partecipare: è stata così lanciata una lotteria solidale insieme ad Andale Tielleria Tavola Calda e l’associazione ricreativa Divertiamoci.

Ed ora il miraggio diventa realtà. Niente di eclatante o di straordinario, solo semplicità di piccole cose. Perché tutti possiamo donare, tutti possiamo fare del bene e imparare a riceverlo al momento giusto. Così il salvadanaio della lotteria è stato aperto in diretta sui canali social di Desert Miraje™ pagina Facebook https://www.facebook.com/desertmiraje e Instagram https://www.instagram.com/desertmiraje/) il giorno 5 ottobre alle ore 11.30 .

Poi la consegna dell’assegno durante la conferenza stampa presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta, oggi, giovedì 7 ottobre alle ore 16.30″.