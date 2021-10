Festeggiamenti per Sant’Onorato: sabato la camminata devozionale da Itri a Fondi

“Sabato 9 ottobre appuntamento alle ore 10:00 a Itri, in Piazza del Comune: si camminerà lungo le gole di Sant’Andrea, sul bellissimo tratto basolato dell’Appia Antica caratterizzata da un paesaggio agrario famoso già nell’antichità”.

L’evento, a cura della Pro Loco di Fondi, è stato organizzato in occasione della festa patronale di Sant’Onorato.





“Qui si trovano, anche se visibili solo in parte, giganteschi terrazzamenti di sistemazione dell’area e i ruderi di un grande santuario, probabilmente dedicato al culto del dio Apollo, edificato nel corso della tarda età repubblicana.

Nell’area pic-nic dell’Appia Antica ci attenderà Alberto Alberti con una performance su “La Musica nei secoli sulla Via Appia Antica”. Considerazioni sulla cultura musicale sulla Via Appia Antica di un pellegrino in cammino sulla Via Francigena.

Evento promosso dal Gruppo dei Dodici, in collaborazione con: Comune di Fondi, Pro Loco Fondi, Agesci Fondi 2; associazione Onorato II Caetani; Pro Loco e Protezione Civile di Itri.

Pranzo al sacco e si riparte verso Fondi.

Arrivo previsto per le 15.30 al Duomo di San Pietro Apostolo, accolti dal parroco Don Gianni Cardillo”.