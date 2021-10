Ai domiciliari per rapina, evade ripetutamente: donna in carcere

Mercoledì pomeriggio gli agenti della Questura di Latina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari e applicazione della misura più afflittiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di H.N., una donna di 29 anni residente nel capoluogo.

L’aggravamento della misura cautelare è stato originato da gravi violazioni alle prescrizioni imposte dai domiciliari cui era sottoposta dal luglio 2021, dopo che i poliziotti della squadra Volante l’avevano arrestata nella flagranza del reato di rapina. Secondo gli accertamenti posti in essere, nonostante il divieto la 29enne non ha perso occasione per allontanarsi a più riprese dalla propria abitazione.





Delle violazioni è stato informato il Tribunale di Latina che, condividendo pienamente l’analisi formulata dalla squadra Volante, ha quindi disposto la sostituzione della precedente misura con quella della custodia cautelare in carcere, ritenuta maggiormente idonea a salvaguardare il pericolo di reiterazione delle inosservanze alla custodia domiciliare.

Una volta esperite le formalità di rito, per la donna si sono aperte le porte della casa circondariale capitolina di Rebibbia.