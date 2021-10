Mercato settimanale di Aprilia, trasmesso in Regione il parere sugli strumenti urbanistici

“Nella giornata di ieri, martedì 5 ottobre, il Comune di Aprilia ha trasmesso alla Direzione Regionale Urbanistica della Regione Lazio il parere favorevole di compatibilità geomorfologica e idoneità territoriale ottenuto il 24 settembre scorso, in merito al Programma Integrato di Intervento relativo all’area compresa tra via Cattaneo, via Pirandello, via Deledda e via Leopardi”.

Lo ha comunicato lo stesso Ente tramite una nota stampa trasmessa nella mattinata di oggi, mercoledì 6 ottobre.





“L’atto sancisce la fine del lungo iter del PRINT che riorganizzerà l’area del mercato settimanale, un percorso avviato nel 2007 e interrotto già nel 2014 con la richiesta di riformulazione del progetto da parte della Regione Lazio, per la presenza del vincolo cimiteriale, per verificare la quantificazione delle opere in perequazione e per l’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

Dopo aver ripreso il suo corso, il procedimento si era nuovamente interrotto nel 2019 proprio per la mancanza del parere favorevole di compatibilità geomorfologica e idoneità territoriale sugli strumenti urbanistici in esame.

“L’atto ottenuto nelle scorse settimane e trasmesso ieri alla Direzione Regionale Urbanistica ci consente di sbloccare una vicenda antica, che non poteva che esser portata a compimento – commenta l’Assessore all’Urbanistica Omar Ruberti – Il Programma Integrato pensato nel 2016 per l’area compresa tra via Cattaneo, via Pirandello, via Deledda e via Leopardi, che vedeva il Comune tra i proponenti, consentirà a fronte dei nuovi insediamenti residenziali previsti di ottenere un’area di 33.277mq dedicata al mercato settimanale. Dopo le terme di Fossignano e i primi Sistemi della Variante di Recupero dei nuclei spontanei, una dopo l’altra, stiamo chiudendo annose vicende rimaste sospese, che in questa fase necessitano secondo me di esser risolte e portate a compimento, scongiurando ulteriori temporeggiamenti dannosi per la Città”.

“Io credo che con il giusto lavoro e un costante impegno è possibile giungere ai risultati sperati – aggiunge Ruberti – Vi sono diverse questioni che attendono da troppo tempo di vedere la parola “fine”. Gli enti sovraordinati non hanno una particolare avversione per le vicende nostrane, semplicemente rilasciano i pareri dovuti se e quando le cose sono fatte bene. Non ci sono dunque scorciatoie da cercare o vie preferenziali, occorre piuttosto lavorare con rigore mettendo in primo piano l’interesse pubblico, l’unico scopo capace di garantire risultati”.