Maltempo, il rio Pontone restituisce plastiche in quantità e una carcassa

“Oggi 6 ottobre 2021, spiaggia di Vindicio Formia, nei pressi della foce del rio Pontone che a causa delle forti piogge di ieri ha riversato in mare tutto ciò che aveva accumulato durante l’estate. In allegato foto di quanto presente sulla spiaggia a ridosso della foce del rio Pontone, evidentemente la gran parte di questi rifiuti erano nel Pontone, in particolare nel primo tratto di spiaggia fino al lido Maremoto, c’è una grande presenza di polistirolo che si è in parte disintegrato in piccolissimi pallini”. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook Giovanni Castorina, alle ultime elezioni amministrative aspirante consigliere nelle file della civica ‘Io rEsisto’.

“Visto questo scempio – ha continuato Castorina – ho preferito impegnare il mio tempo a raccogliere tutto il polistirolo, le bottiglie di plastica e alcuni oggetti sempre di plastica di dimensioni più grandi. Segnalo che in particolare il polistirolo disintegrato è particolarmente lesivo dell’ambiente marino e si dovrebbe intervenire sulle cause di questa presenza così grande. Ho rilevato anche la presenza di una carcassa di vitello o puledro… segnalata alla Guardia Costiera che si occuperà di fare intervenire chi di competenza per la rimozione. La presenza di questo polistirolo è allarmante, si deve capire se è un fatto occasionale oppure è ricorrente, poiché come visibile alcuni pezzi di polistirolo sono evidentemente residui di vivaio, altri hanno iniziato a consumarsi a causa dell’azione del mare e hanno rilasciato i minuscoli pallini già molto lesivo così, ma che poi diventeranno ulteriormente disgregati quella microplastica che arriva ad essere metabolizzata dalla fauna marina, esempio cozze e pesci, e poi arriva anche nel nostro cibo. Ho raccolto quanto potevo in circa un km di spiaggia… ora non ho più tempo, ho ammassato il tutto nei contenitori dei rifiuti che ho trovato nei vari lidi… non me ne vogliano ma non c’era altro modo”.