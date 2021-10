Formia, Tlc Telecomunicazioni presente a Smau Milano

Il team di Tlc Telecomunicazioni sarà presente il 12 e 13 ottobre a Smau Milano 2021, appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Una vetrina nazionale per TLC Telecomunicazioni, compagnia telefonica nazionale con sede a Formia, che si apre al contesto italiano da competitor vincente.

Oltre 70 workshop gratuiti per aggiornarsi sugli ultimi trend, eventi di networking per conoscere i protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove partnership, un ricco programma di Smau Live Show dedicato a tanti settori business.





“A Smau fiera dell’innovazione per eccellenza presentiamo prodotti e servizi innovativi per il top business. Presenteremo i nostri servizi per il top business: fibra ottica dedicata a progetto, centralino cloud evoluto e sistemi di backup con ip continuity. Non esistono situazioni impossibili ma solo soluzioni straordinarie” afferma Giuseppe Del Prete, Ceo di Tlc Telecomunicazioni.

Tlc Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nazionale che nasce nel 2005 dall’intuizione del fondatore ed attuale Ceo Giuseppe Del Prete che punta tutto sulla personalizzazione dei servizi cliente per cliente e sull’assistenza. Da realtà locale, negli anni è diventata un competitor sempre più importante dei player nazionali fino a specializzarsi in servizi per il top business diventandone uno dei leader italiani.