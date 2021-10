“Falsità ideologica”, denunciata imprenditrice di Formia

Nel corso della mattinata di mercoledì, a Formia, a conclusione di una specifica attività d’indagine, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria una 49enne del posto, imprenditrice. E’ accusata del reato di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Secondo i militari dell’Arma la donna, proprietaria di uno stabilimento balneare, ha disatteso quanto attestato lo scorso 4 agosto in una Scia, funzionale ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di intrattenimenti musicali: si era impegnata a non effettuare alcuna forma di pubblicità, ma secondo gli accertamenti aveva invece promosso le attività in oggetto anche sui social.