Il maltempo fa danni sulla rete ferroviaria Roma-Napoli via Formia. In particolar modo, i danneggiamenti avrebbero riguardato la stazione di Torricola, facendo sì che il traffico su rotaie sia completamente sospeso tra la capitale e Latina, come anche tra Roma e Nettuno.

I disagi su tutta la tratta hanno portato nella mattinata odierna, anche a ritardi cospicui tra Latina e Formia. La riattivazione del servizio, dove ora è sospeso, è prevista non prima di venerdì 8 ottobre.