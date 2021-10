Lenola, beccato a bruciare plastica: denunciato dai carabinieri

Nell’ambito dei servizi predisposti a cura del Comando Provinciale Carabinieri di Latina tesi alle attività di prevenzione degli incendi in provincia, fenomeno che negli ultimi tempi si è particolarmente acuito, arrecando danni ingenti al territorio, nella mattinata odierna, in Lenola, i Carabinieri della locale Stazione deferivano all’A.G. un 66enne del posto, sorpreso dai militari intento a bruciare rifiuti plastici inquinanti. I Carabinieri si adoperavano prontamente per domare le fiamme. L’area privata interessata all’evento veniva posta sotto sequestro penale.