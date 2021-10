Furto in profumeria, ladri al lavoro a Fondi

Un furto nel pieno centro di Fondi. Si è consumato ai danni della profumeria “Estasi” di viale Vittorio Emanuele III, venendo scoperto nella prima mattinata di martedì dai titolari, andati a riaprire l’attività, chiusa da domenica.

I ladri, probabilmente in azione nella notte precedente, si sono introdotti dopo aver forzato l’ingresso, per poi avventarsi su profumi e cosmetici, oltre che sui contanti presenti nella cassa. In corso di quantificazione, l’effettiva entità della razzia.





Indagano gli agenti del Commissariato diretto dal vicequestore Marco De Bartolis, portatisi sul posto con gli specialisti della scientifica. Al vaglio, i filmati raccolti da alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nei paraggi.