È online il nuovo sito avvocatiperstranieri.it

La soluzione per gli stranieri che in Italia hanno difficoltà con la burocrazia

Il portale avvocatiperstranieri.it nasce dalla consapevolezza di un’esigenza diffusa: quella di tantissimi stranieri che hanno difficoltà nella gestione dei loro rapporti con la burocrazia alla Pubblica Amministrazione e il riconoscimento dei loro diritti. Il network vuole essere uno strumento che mette in contatto chi ha necessità di richiedere un permesso di soggiorno, avviare la pratica per la cittadinanza, affrontare un ricongiungimento o vedersi riconosciuti i diritti sul posto di lavoro.





Avvocatiperstranieri.it è un network di professionisti guidati dall’Avvocato Fabrizio Mendola che si propone come realtà con cui gli stranieri in Italia possano interfacciarsi in maniera semplice, chiara e risolutiva. Molto spesso le persone straniere che vivono in Italia non riescono a vedere riconosciuti i propri diritti o per problemi linguistici, di comprensione di procedure spesso complesse e articolate o perché non vengono seguiti in maniera efficace.

Un problema molto diffuso e sentito che necessita di un aiuto valido e qualificato. Le persone che ne hanno bisogno possono quindi, tramite il nuovo network avvocatiperstranieri.it, mettersi in contatto con un professionista che li seguirà passo dopo passo nella gestione delle loro pratiche. In questo modo ogni persona ha un riferimento specializzato che si occuperà di supportare la redazione e l’invio della pratica e, laddove necessario, di sollecitare le richieste che non ottengono rapida risposta.

Gli avvocati del network sono specializzati nel Diritto dell’Immigrazione, fornendo tutte le indicazioni e i consigli del caso, proponendo anche il ricorso al Giudice nel caso si presentassero le condizioni per farlo. Tramite avvocatiperstranieri.it chi ne ha bisogno può prenotare un appuntamento e ottenere una consulenza online o presso lo studio dello specialista, in modo da esaminare la pratica e vedersi riconosciuti i propri diritti.

Comprensione, competenza e autorevolezza; questi i tre cardini di ogni professionista che opera su avvocatiperstranieri.it. Il primo elemento distintivo è quello di comprendere le reali necessità delle persone che si rivolgono a un avvocato per vedersi riconosciuti i propri diritti. La legge mette a disposizione una serie di tutele che spesso vengono ignorate comportando enormi difficoltà nei confronti delle persone straniere che si sentono abbandonate e prive di aiuto. Gli aspetti legali della cittadinanza, del permesso di soggiorno, dei ricongiungimenti e delle tutele del lavoro non sono norme astratte da sapere, ma realtà da conoscere per saperle applicare nei singoli casi. Per offrire soluzioni valide è fondamentale che tra cliente e avvocato si crei un rapporto di stima e fiducia, che è possibile solamente laddove il professionista è in grado di porsi in ascolto e dimostri interesse per i problemi di chi lo consulta.

Tutto questo è avvocatiperstranieri.it, la soluzione che in tanti stavano aspettando.