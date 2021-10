Cos’e’ un file PDF e come usarlo

Sviluppato da Adobe, un file con estensione .PDF è un file Portable Document Format (Formato di documento portatile). Tra le caratteristiche piu’ interessanti di questi file e’ che possono contenere non solo immagini e testo, ma anche “pulsanti” interattivi, collegamenti ipertestuali, font incorporati, video e altro, tale versatilità li rende in assoluto i formati più utilizzati nel loro genere.

Senza dubbio ti sar° capitato di vedere in giro manuali di prodotti, eBook, volantini, documenti scannerizzati, opuscoli e molti altri documenti disponibili in questo formato, anche le stesse pagine web possono essere salvate in PDF, nella loro formattazione completa, per riferimenti successivi.





Altra peculiarità non indifferente è l’adattabilità. Poiché i PDF non dipendono dal software che li ha creati, né da un particolare sistema operativo o hardware, hanno di conseguenza lo stesso layout in qualsiasi dispositivo vengano aperti, così è più facile condividerli con utenti diversi senza doversi preoccupare della compatibilità o della perdita di alcuni elementi dovuta dal sistema operativo differente. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo file vedi: https://definizione.info/1337/pdf

Passiamo ora a temi più concreti.

Come posso aprire un file PDF?

Aprire un file di documento PDF è semplice sia in Windows che in altri sistemi operativi ma per farlo avrai prima bisogno di installare Adobe Acrobat Reader o un lettore PDF alternativo sul tuo computer. Una volta iniziato il processo di download, il sito web di Adobe ti mostrerà le istruzioni per completare il download e installare il programma. Segui queste istruzioni per finire l’installazione. Una volta installato Adobe Reader, sarai in grado di aprire qualsiasi documento PDF usando uno dei metodi seguenti:

Aprire il file PDF nel lettore PDF

Apri Adobe Reader o qualsiasi altro programma software PDF clicca sul menu vicino al lato superiore sinistro della finestra, seleziona Apri e cerca la posizione del file PDF. Seleziona il file che vuoi aprire cliccando sul nome del file e poi clicca su “Open” per aprirlo.

Aprire il file da Windows Explorer

Dopo che il lettore PDF sara’ installato sul computer, qualsiasi file PDF sarà associato a quel lettore e dovrebbe aprirsi semplicemente facendo doppio clic sul file stesso. Apri quindi Windows Explorer o Risorse del computer per cerare il file PDF che vuoi aprire. Fai doppio clic sul nome del file PDF per aprirlo in Adobe Reader o nel lettore PDF predefinito.

Ora che siamo in grado di aprire il file senza alcun problema possiamo concentrarsi su come modificarlo.

Come modificare un file PDF

Potrai modificare il tuo PDF online e gratuitamente senza alcuna difficoltà. PDFescape, DocHub e PDF Buddy sono alcuni tra gli editor PDF online gratuiti che rendono il lavoro davvero semplice. Basta caricare il PDF sul sito web e da lì sarà possibile modificare il tuo file come meglio credi, inserendo immagini, testo, firme, link e altro, una volta terminato potrai scaricare il PDF modificato sul tuo computer.

Altro simile editor PDF online è “Fill”. Ottimo se avrai solo bisogno di apporre una firma digitale al documento. Supporta anche l’inclusione di caselle di controllo, date e testo regolare, ma non ti sarà possibile modificare il testo esistente o svolgere altre operazioni aggiuntive.

“The last but not the least”, in merito alle operazioni che potrebbero tornarti utili parlando di PDF e’ la conversione.

Come convertire un file PDF

La maggior parte delle persone che desiderano convertire un file PDF in qualche altro formato sono interessate a farlo per poterne poi modificare il contenuto. Convertire un PDF significa che non sarà più un .PDF e una volta che la sua estensione verrà cambiata si aprirà in un programma diverso da un lettore PDF.

Per esempio, la conversione di un PDF in un file Microsoft Word (DOC e DOCX) permetterà successivamente di aprire il file non solo in Word ma anche in altri programmi di editing di documenti come OpenOffice e LibreOffice. Usare questi tipi di programmi per modificare un PDF convertito è probabilmente la cosa più comoda da fare rispetto all’uso di un editor PDF sconosciuto.

Se invece volete convertire un file “non-PDF” in un file .PDF, potete usare un creatore PDF. Questi tipi di strumenti sono in grado di convertire immagini, eBook e documenti Microsoft Word, ed esportarli come PDF, il che permetterà poi di aprirli in un lettore PDF o eBook.

Il salvataggio o l’esportazione da qualche formato a PDF può essere realizzato utilizzando un creatore PDF gratuito. Alcuni fungono anche da stampante PDF, permettendovi di “stampare” praticamente qualsiasi file in PDF che in realtà non è altro che un altro semplice metodo per convertire qualsiasi cosa in PDF.

Se vorrai convertire il PDF in un file più specifico come “.odt” ad esmpio vedi: https://convertire.app/convert/odt-to-pdf

Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay