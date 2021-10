Guida essenziale agli appuntamenti sportivi dell’autunno 2021 da non perdere

Le immagini della vittoria azzurra agli Europei di calcio, di Berrettini protagonista della finale a Wimbledon, del ricco medagliere italiano alle Olimpiadi di Tokyo, del volley maschile campione d’Europa sono ancora fresche nella memoria degli appassionati di sport (e non solo!). Molti sono, però, gli appuntamenti sportivi dell’autunno 2021 da non perdersi: dal basket alla pallavolo, passando per motomondiale e Formula 1 e naturalmente per il calcio, ecco una breve guida ai principali.

Non solo calcio: tutti gli appuntamenti sportivi dell’autunno 2021, italiani e non, da seguire





Partendo dall’ultimo. È una stagione di certezze, quella appena iniziata, per gli appassionati di calcio: agosto segna, infatti, la ripresa dei principali campionati nazionali, compresa la Serie A Tim italiana. I tifosi avranno tempo almeno fino a maggio 2022 per seguire le sorti dei propri club del cuore, molti dei quali impegnati per altro anche in tornei europei come Champions League ed Europa League 2021 22 e nei match di preparazione e qualificazione in vista dei Mondiali del Qatar (in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022). Riprende anche la serie A femminile.

Anche per pallavolo e pallacanestro è tempo di ripartenze dei campionati a squadre. I ragazzi e le ragazze della pallavolo italiana saranno impegnati anche in un importante appuntamento dal respiro europeo: la Volley Champions League (CEV). Mentre più “frammentata” è la presenza della pallacanestro italiana in Europa, sebbene tra gli appuntamenti sportivi dell’autunno 2021 da non perdere ci siano quello con la Virtus Bologna in Eurocup (dal 19 ottobre) e con l’Olimpia Milano in Eurolega (dal 30 settembre).

Per gli appassionati di tennis e per chi ha nostalgia dei trionfi italiani dell’estate appena passata, questa stagione sarà soprattutto quella delle ATP Finals, il più importante torneo di tennis maschile dopo le quattro prove del Grande Slam, quest’anno in programma a Torino – e in tv – dal prossimo 14 novembre.

Ci saranno, ancora, anche quelli con i motori tra gli appuntamenti sportivi dell’autunno 2021 più imperdibili: sarà prima la volta del Gran Premio del Portogallo (il 22 novembre) a conclusione del MotoGP e, poi, delle gare di Abu Dhabi (a dicembre 2021) che decreteranno il podio della Formula 1.

Stagione più fiacca, invece, per gli amanti dell’atletica: dopo Olimpiadi e Paralimpiadi sarà per gli atleti tempo di riposo o, meglio, tempo di allenarsi in vista del prossimo evento clou a livello internazionale, i Campionati del mondo di atletica leggera previsti nell’estate 2022 a Eugene, Stati Uniti.

Proprio dall’America vengono alcuni altri appuntamenti sportivi dell’autunno 2021 molto attesi: non è un mistero, del resto, che ci siano sempre più appassionati e seguaci dello sport americano anche in Europa e, più in piccolo, in Italia. Comincia innanzitutto la stagione della National Football League con un data in particolare da segnare: quella di dicembre 2021, mese in cui prenderanno il via i playoff di NFL, preludio al vero evento imperdibile e attesissimo, il Super Bowl (quest’anno in programma il 13 febbraio 2022). I più appassionati di baseball potranno seguire, invece, la World Series MLB.