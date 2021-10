Entra nella cabina e scatta una foto: denunciato

A ogni tornata elettorale è un fatto che ritorna, puntuale, quello dell’utilizzo del telefono all’interno della cabina elettorale, con tanto di rischi legali al seguito.

Perché è ormai risaputo che non si può utilizzare il telefono all’interno della cabina, in particolar modo per scattare foto. La decisione è stata presa tempo fa dal legislatore per prevenire eventuali voti di scambio.





Ieri, è stata la volta di Cisterna di Latina, dove un uomo di 53 anni, recandosi al seggio della scuola Dante Monda in via dei Monti Lepini, una volta entrato nella cabina per esprimere il proprio voto avrebbe scattato una foto con il proprio smartphone.

Ad allarmarsi, pare sia stato il presidente di seggio che ha denunciato tutto alle forze dell’ordine, dopo aver udito il rumore dell’otturatore della fotocamera.