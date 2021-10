Nel Lazio terza dose del vaccino anti Covid e anti influenzale nella stessa seduta

È più che una certezza considerando che nei giorni scorsi l’assessore regionale Alessio D’Amato aveva spiegato che il Lazio stava già lavorando alla logistica per questa possibilità qualora fosse arrivato l’ok definitivo dal Ministero della Salute.

Ieri è arrivata la notizia che questo è possibile, ovvero, che nello stesso appuntamento si può ricevere sia la terza dose del vaccino anti Covid, sia quella antinfluenzale.





Un passo in avanti importante nella lotta alla pandemia, ma anche un’occasione per il Lazio che puntava a questa strategia per proseguire l’immunizzazione della popolazione.