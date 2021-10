Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Latina

Ieri, a Latina, i carabinieri, hanno arrestato un 33enne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare l’uomo, alla vista dei carabinieri giunti sul posto a seguito di richiesta di intervento al 112, aggrediva dapprima la moglie 32enne, cagionandole lesioni alla mano, giudicate guaribili in 5 giorni dal pronto soccorso del locale nosocomio, per poi subito dopo scagliarsi contro i militari operanti, causandogli contusioni giudicate guaribili in 1 giorno.





Nelle more il suddetto danneggiava anche l’autovettura di servizio.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone.