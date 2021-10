Cisterna, un arresto per sostanze stupefacenti

La notte scorsa, a Cisterna di Latina, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 25enne del luogo resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare l’uomo a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di n. 6 involucri contenenti gr. 7 di cocaina, gr. 1 di marijuana e la somma di euro 340,00.





Le sostanze stupefacenti ed il denaro sono stati posti sotto sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per domani.