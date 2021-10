Un incidente mortale si è verificato questa mattina al confine tra i comuni di Aprilia e Ardea (RM), lungo via dei Rutili.

Per cause che sono al vaglio di carabinieri e Polizia locale di Aprilia, intervenuti sul posto, un centauro è stato coinvolto in un incidente e, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, che hanno allertato anche l’eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare.