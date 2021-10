Tenta di fuggire dal supermercato col carrello colmo di prodotti, finisce in manette

Giovedì pomeriggio, ad Aprilia, i carabinieri del Norm locale hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina impropria un 44enne di Roma.

L’uomo era stato sorpreso a trafugare presso un supermercato del centro un carrello colmo di generi alimentari, dal valore complessivo di circa 2mila euro. Il personale addetto alla sicurezza lo ha notato, ma a quel punto il 44enne ha provato a guadagnarsi la fuga a furia di spintoni.





Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha consentito di evitare che si dileguasse, traendolo in arresto e recuperando interamente la refurtiva.

In attesa di comparire in Tribunale per essere giudicato col rito direttissimo, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 44enne è stato posto ai domiciliari.