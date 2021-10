Le migliori terme di Ischia: Giardini Poseidon e i parchi Negombo e Castiglione

Famosa in tutto il mondo per le sue incredibili terme, Ischia è una delle isole più belle e visitate al mondo. Un luogo di una bellezza infinita, con paesaggi incredibili e un mare unico. Da sempre, l’isola, è meta apprezzata anche e soprattutto da chi cerca benessere e relax, grazie al suo clima mite tutto l’anno, cibo e tradizioni del posto. Meta prediletta anche da grandi vip nazionali e internazionali. I parchi termali di questa meravigliosa isola vulcanica situata nel Golfo di Napoli sono conosciuti da tutti per le proprietà benefiche, risalenti ad oltre 2500 anni fa, di seguito andremo a vedere quali sono le migliori terme di Ischia.

Giardini Poseidon

Ovviamente al primo posto non possono che esserci i Giardini di Poseidon, si tratta del parco termale più grande e famoso di tutta l’isola di Ischia. Il parco è dotato di oltre venti piscine con acque termali con temperature tra i 28 e i 40 gradi e tante proprietà curative e benefiche. Presente anche una grotta di vapore termale, un angolo dove poter effettuare bagni caldi e freddi e, infine, una zona interamente dedicata allo svolgimento di esercizi motori per il benessere vascolare. È possibile usufruire di massaggi rilassanti e trattamenti estetici, grazie alla presenza di un centro di benessere all’interno del parco termale. Inoltre la bellissima spiaggia, lunga mezzo chilometro, è ben attrezzata con lettini e ombrelloni. Non possono poi mancare i punti di ristoro dove poter godere in pieno delle prelibatezze tipiche dell’isola.





Parco termale Negombo

Situato nella baia di San Montano, il parco termale Negombo è immerso nella natura incontaminata, con la presenza di piante tropicali e fiori. Sono presenti acque termali di vario tipo e temperatura, ovvero:

La piscina giapponese chiamata Irrang , che alterna acqua calda e fredda mentre si cammina sui classici ciottoli che favoriscono il massaggio dei piedi

, che alterna acqua calda e fredda mentre si cammina sui classici ciottoli che favoriscono il massaggio dei piedi Maya è un altro percorso tipico del parco termale Negombo, ideale per migliorare la circolazione grazie allo sbalzo termico dell’acqua

è un altro percorso tipico del parco termale Negombo, ideale per migliorare la circolazione grazie allo sbalzo termico dell’acqua La vasca Templare, composta da doccioni termali che massaggiano il corpo ad una temperatura di 30 gradi ideali per combattere i dolori cervicali

All’interno del parco termale è possibile usufruire di un ottimo centro massaggi e trattamenti estetici, oltre al bagno turco, un’enorme piscina con acqua di mare, una jacuzzi e quattro piscine termali. Nel parco si organizzano anche eventi particolari, soprattutto concerti. Non può ovviamente mancare la spiaggia, attrezzata e con diversi bar e ristoranti.

Parco termale Castiglione

Concludiamo con il Parco termale Castiglione, l’unico centro termale sull’isola che abbina resort e Spa. Uno dei più antichi di Ischia, è raggiungibile anche attraverso la funicolare grazie alla quale sarà possibile ammirare il parco dall’alto. Oasi di pace e serenità, ambiente perfetto per chi vuole staccare la spina, immerso nel verde e con spiaggia privata attrezzata e dotata di diversi punti di ristoro. Il panorama che si può ammirare da questo splendido centro termale è incredibile.

Sono presenti ben dieci piscine termali, con temperatura dell’acqua tra i 30 e i 40 gradi, con caratteristiche molto speciali che le distinguono da tutte le altre piscine dell’isola, la piscina olimpionica riempita con acqua di mare, piscina perenne per bambini e donne in gravidanza e molte altre. Possibilità di prenotare massaggi rilassanti, fanghi e trattamenti estetici. Completano il ricco menu di servizi del parco termale la Spa, il bagno turco, due percorsi kneipp e un bellissimo centro benessere. Presenti ovviamente anche ristoranti e bar che offrono gustosi piatti tipici dell’isola di Ischia.