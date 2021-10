Covid in provincia di Latina: 9 nuovi casi, 2 ricoveri e 77 guarigioni

Come reso noto dall’Asl, rispetto alla giornata di giovedì, in cui si erano contati 20 nuovi casi, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si sono registrati altri solo 9 contagi da Covid. Sono riferiti ai Comuni di Aprilia (2), Fondi (3), Gaeta (2) e Latina (2). Nel medesimo arco temporale si contano inoltre 77 guarigioni, 2 ricoveri e 1636 vaccinazioni.

DRIVE-IN ATTIVI





Aprilia Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Fondi: Ospedale S. Giovanni di Dio via S. Magno, snc 8:30 – 11:30 martedì, giovedì

Gaeta ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini 8:30 – 13:00 dal lunedì al venerdì

Latina: ex Istituto Sani-Salvemini, viale le Corbusier 393, 8:30 – 13:00, dal lunedì alla domenica

Priverno: Casa della Salute, via Madonna delle Grazie, 8:30 – 13:00, lunedì, mercoledì, venerdì

Terracina: ospedale Fiorini, via Firenze 1, 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

L’accesso è regolato da prenotazione obbligatoria che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. La prenotazione deve essere effettuata tramite registrazione al link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf, oppure utilizzando QR code di seguito riportato:

Cliccare al link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home e prenotarsi secondo le tempistiche di attivazione della propria categoria di appartenenza.