Centro raccolta rifiuti Chiesuola, terminati interventi di riqualificazione

Sono terminati gli interventi di riqualificazione del Centro di raccolta rifiuti in località Chiesuola e, venerdì mattina, il Comune di Latina ha ufficialmente consegnato le chiavi all’Azienda per i Beni Comuni. Presenti alla cerimonia il sindaco Damiano Coletta, l’assessore all’Ambiente Dario Bellini, il dirigente del Servizio Ambiente Giuseppe Bondì, che ha seguito i lavori, il direttore generale ABC Silvio Ascoli e la vicepresidente del CdA Angela Verrengia.

Gli interventi hanno riguardato, in particolare, il rialzamento delle tettoie per garantire le opportune manovre di carico e scarico dei diversi materiali conferiti; i lavori di adeguamento antisismico e la realizzazione di un impianto per la raccolta delle acque piovane. Nei prossimi giorni saranno installate le telecamere.





Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale e dell’azienda per la consegna alla città di “un ulteriore servizio nell’ambito della riorganizzazione e della riqualificazione del sistema di gestione dei rifiuti”. Il servizio va ad aggiungersi ai due Centri di raccolta in via Bassianese (operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) e in via Massaro, zona Latina Lido (dal 01/10 al 31/05, il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12; dal 01/06 al 30/09, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13). A breve, ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, ABC comunicherà agli utenti il calendario di apertura del Centro della Chiesuola.

Si ricorda, inoltre, che sono disponibili le isole ecologiche itineranti programmate da ABC sul territorio comunale nelle giornate di sabato, secondo il calendario disponibile sul sito aziendale www.abclatina.it