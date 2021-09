Servizi online del Comune di Aprilia, da domani sospesa la creazione di nuovi account

Si va verso il passaggio allo SPID come unica modalità di accesso

“Il Comune di Aprilia informa cittadini e professionisti che a partire da domani, 1 ottobre 2021, non sarà più possibile effettuare la creazione di nuove utenze per poter usufruire dei servizi online attualmente adottati dall’Ente locale.

Sarà comunque possibile accedere con utenze già esistenti.





La sospensione della creazione di nuovi account è una fase dell’iter che nelle prossime settimane porterà all’adozione dello SPID come unica modalità di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione italiana. Si tratta dunque di una sospensione momentanea in attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema.

Il Comune invita pertanto i cittadini che ancora non fossero in possesso dello SPID e che fossero interessati, a provvedere all’attivazione dell’identità digitale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato www.spid.gov.it“.

Lo ha reso noto l’ufficio comunicazione del Comune di Aprilia.