Scontro tra auto e moto: un uomo ricoverato in codice rosso

Si è verificato questa mattina, poco prima delle ore 8.00, un incidente che ha visto coinvolte, nella zona di Campo di Carne, una moto Honda e un’auto, una Ford Galaxy.

Per cause che sono al vaglio, la vettura si era immessa sulla strada Nettunense, in direzione di Anzio (RM) quando è entrata in collisione con la moto che viaggiava in direzione di Aprilia.





Per il 42enne originario di Roma alla guida della due ruote è stato necessario il trasporto d’urgenza al pronto soccorso. Illeso il conducente dell’auto, un pensionato.

Sul posto i sanitari del 118, oltre alla Polizia Locale di Aprilia, che starebbe verificando che la moto potesse effettivamente circolare.