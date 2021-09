Droga nel Sud pontino, la proposta: “Test antidroga a tutti i politici”

Antonio Salone e Luigi Zazzaro, del gruppo civico ‘Transizione popolare per Gaeta’, chiedono “un intervento esemplare” della politica del Sud pontino contro i traffici e gli affari di droga che dilagano nel Golfo, puntualmente oggetto di vaste operazioni coordinate dall’Antimafia: un test antidroga a chi ricopre incarichi elettivi.

Il gruppo criminale dei ‘Traqueteros’ – proseguono Salone e Zazzaro – aveva base logistica a Formia, a Gianola, e gestiva l’arrivo sul territorio di cocaina, hashish e pure crack, una inchiesta che ha fatto molto rumore perché in manette è finito pure un parente strettissimo di un noto politico locale . Formia e Minturno, dicevamo, ma anche Gaeta e le isole. Insomma fiumi di droga e di denaro senza sosta per i clan, eppure la domanda che noi ci facciamo è da dove provenissero tutti questi soldi? Chi compra e usa tali ingenti quantitativi di droga, chi ha la disponibilità di questo denaro? In un territorio così povero di risorse economiche e di lavoro, dobbiamo chiederci chi usa così tanta droga.

Non possiamo ovviamente escludere nessuno, nemmeno il mondo della politica locale, che in questi anni si è distinta non certo per una lotta serrata alla criminalità organizzata e alla droga, anzi tutto il contrario. E allora – affermano i due esponenti di ‘Transizione popolare per Gaeta’ – ci chiediamo e chiediamo agli esponenti politici tutti di fare un test antidroga, organizzare una somministrazione del test in un giorno o due ben precisi, tanto più che a breve si va a al voto in molte cittadine del comprensorio, Formia e Minturno comprese, e tra qualche mese pure a Gaeta. I politici e chi fa politica deve sottoporsi a un test antidroga, magari su base volontaria, considerando che già sappiamo che qualcuno pur di sfuggire alle proprie responsabilità anzitutto morali, e penali, invocherebbe il rispetto della privacy. Spendiamo tempo a parlare di molti temi legati alla pandemia, ai Green Pass e al vaccino, ma crediamo anche che chi assume cariche elettive debba essere altrettanto lucido e nel pieno delle proprie facoltà.