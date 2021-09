Abbandono di rifiuti a Sermoneta: controlli e sanzioni

Sono stati individuati e convocati presso il Comando di Polizia locale del Comune di Sermoneta alcuni responsabili dell’abbandono di rifiuti sul territorio, scoperti grazie alle telecamere di sorveglianza e alle foto-trappole.

Dei cittadini che avevano abbandonato sacchi di rifiuti davanti all’isola ecologica del centro commerciale di Pontenuovo-Carrarasono stati infatti ‘incastrati’ grazie ai controlli predisposti dall’Amministrazione. Adesso rischiano multe che possono arrivare anche a 400 euro.





“Il monitoraggio, voluto dall’amministrazione comunale e portato avanti dalla Polizia Locale, Ufficio tecnico e ditta Servizi Industriali – fanno sapere dal Comune di Sermoneta – si avvale anche dell’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza e delle fototrappole per individuare coloro che insudiciano il territorio lasciando i rifiuti in strada o non differenziando correttamente. L’obiettivo è migliorare la qualità della raccolta differenziata e garantire il decoro urbano.

Sono controlli necessari nel rispetto della stragrande maggioranza dei nostri concittadini che rispettano il calendario della differenziata e separano correttamente i rifiuti – hanno spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato all’ambiente Bruno Bianconi – Non rispettare il calendario o abbandonare i rifiuti non solo crea problemi ambientali, ma aumenta i costi dello smaltimento, costi che incidono sulla bolletta Tari”.