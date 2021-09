Porte blindate da esterno: quali caratteristiche dovrebbero avere?

Le porte blindate da esterno sono degli articoli di indiscussa importanza ed è fondamentale sceglierli con la dovuta accortezza per garantirsi la dovuta qualità, ma quali sono gli aspetti a cui è importante badare? Cerchiamo di fornire una risposta esaustiva.

Cosa si intende per porte blindate da esterno

Partiamo dalla domanda di fondo: le porte blindate da esterno, che cosa sono? Questa categoria di porte blindate comprende quei modelli che si affacciano su uno spazio outdoor.





Mentre nei condomini è consueto che si utilizzino delle porte blindate classiche, le quali si rivolgono dunque ad uno spazio indoor corrispondente, di norma, al classico pianerottolo, in contesti quali villette private, abitazioni ubicate e pianterreno e similari è necessario far ricorso a portoncini blindati specifici per esterno come quelli proposti da Ariete Porte Blindate.

Chiarito quest’aspetto, scopriamo quali sono le caratteristiche più importanti per questo tipo di prodotti.

Un’elevata capacità antieffrazione

Il primo, importantissimo aspetto a cui prestare attenzione quando si parla di porte blindate da esterno è la loro capacità di resistere ad eventuali effrazioni.

Questa peculiarità, ovviamente, deve riguardare indistintamente sia le porte per interni che quelle per esterni, in entrambi i casi infatti la funzione primaria di questi prodotti è quella di garantire la dovuta sicurezza.

Un’ottima resistenza agli agenti climatici

Il fatto che questo tipo di porte si rivolgano direttamente ad uno spazio aperto implica che esse saranno costantemente esposte agli agenti climatici, dunque devono essere molto resistenti anche in tal senso.

Raggi solari, precipitazioni, sbalzi termici e temperature particolarmente accentuate non devono rappresentare in alcun caso una minaccia all’integrità del prodotto, come anche alla sua estetica.

Dal momento che quest’aspetto non può essere rilevato nell’immediatezza, è senz’altro un buon consiglio quello di informarsi circa i materiali di produzione, per scoprire se il modello a cui ci si sta interessando è effettivamente in grado di conservarsi al meglio nel corso degli anni.

Un design accattivante

Nella scelta di una porta blindata il design ha la sua importanza, soprattutto se si tratta di modelli per esterno.

Queste porte blindate, infatti, sono destinate a divenire parte integrante della facciata dell’edificio, ecco perché l’estetica non dev’essere trascurata.

Un buon isolamento termico

L’isolamento termico è senz’altro uno degli aspetti fondamentali sulla base di cui valutare i diversi modelli di porta blindata da esterno.

La porta blindata, come noto, occupa una superficie importante, di conseguenza installarne una che non è in grado di proteggere adeguatamente le temperature interne significa disperdere grandi quantità di energia, sia in estate, quando si utilizzano i climatizzatori, sia in inverno, quando si fa invece ricorso agli impianti di riscaldamento domestici.

Se si acquista una porta blindata con alte capacità di coibentazione termica, dunque, l’intera abitazione ne trae grande beneficio dal punto di vista dell’efficienza energetica, e questo implica inferiori costi.

Non va trascurato neppure il fatto che una porta ben isolante può consentire all’immobile di ottenere un APE, Attestato di Prestazione Energetica, più prestigioso, ovvero di riuscire a conseguire una classe di efficienza energetica più elevata che implicherebbe una riqualificazione anche a livello di valore di mercato.

Un isolamento acustico di qualità

In troppe occasioni l’isolamento acustico garantito da porte e finestre viene trascurato, in realtà questo fattore è assolutamente importante, soprattutto se l’immobile sorge in una zona urbana trafficata, o comunque in prossimità di una qualsiasi fonte di inquinamento acustico.

Data l’ampiezza della sua superficie, la porta blindata non può che influire in maniera importante sull’isolamento acustico della casa, ecco perché è importante scegliere un modello che sappia essere performante anche da questo punto di vista se si vuol godere del dovuto comfort tra le mura domestiche.