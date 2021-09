‘Plastic Free’ a Fondi: oltre 50 volontari alla prima domenica ecologica

“Oltre cinquanta cittadini hanno accolto l’appello di ‘Plastic Free’ e la scorsa domenica, 26 settembre si sono rimboccati le maniche per una grande operazione di clean up in località Fontana della Volpe prima e Via Acquachiara poi. Un’azione di Volontariato necessaria per ripulire da una grande mole di rifiuti abbandonati due sorgenti del territorio comunale, auspicando un intervento delle istituzioni per garantire una maggiore sicurezza e salubrità delle due aree”.

E’ quanto fa sapere, in una nota stampa, Tina Di Fazio, referente Plastic Free per la città di Fondi

“Si è trattato della prima raccolta organizzata a Fondi, nell’ambito della Giornata Nazionale che ha visto Plastic Free impegnata in oltre 330 città, ma è nostra intenzione – affermano gli organizzatori – pianificare un calendario di manifestazioni perché questo territorio ne ha estremamente bisogno. Tra i volontari è stato bellissimo vedere interi nuclei familiari, bambini e addirittura persone arrivate da altri centri del basso Lazio per unirsi a noi. A tutti è stata regalata una t-shirt ed ai più piccoli un Attestato di Partecipazione da “Supereroi”.