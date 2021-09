Giovedì 30 settembre, alle 11, presso la sala del sindaco del Comune di Sezze si terrà una cerimonia per la consegna dell’attestato di merito sportivo da conferire all’atleta setino Cristian Nardecchia.

Un riconoscimento per lo straordinario risultato conseguito nella manifestazione ciclistica ‘More Than Double Everest’, stabilendo il 12 settembre il nuovo World Official Record di dislivello di bicicletta in 24 ore con un risultato di 18075 metri in 22 ore, 17 minuti e 56 secondi