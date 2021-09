Oltre sei chili di hashish sequestrati, due spacciatori in manette

Operazione antidroga in trasferta, martedì mattina, per il carabinieri del Norm di Aprilia. A Lavinio Lido di Enea – Anzio hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti due cittadini marocchini.

Si tratta di un 23enne e di un 52enne, che in seguito a una perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 373 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti e ulteriori 5.9 chili della medesima droga, suddivisi in 60 panetti occultati all’interno di un bidone sotterrato nel giardino. Sequestrati anche 1320 euro in contanti e un bilancino di precisione.