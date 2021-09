Integratori multivitaminici, perché sono importanti e come assumerli

Si parla sempre più spesso integratori multivitaminici, una risorsa alla quale costantemente gli italiani fanno riferimento per il benessere psico-fisico. Ma di cosa si tratta nello specifico? Gli integratori alimentari non sono altro che dei concentrati di nutrienti indispensabili che permettono al nostro organismo di funzionare al meglio. Di norma sono presenti nell’alimentazione, ma spesso le quantità che assumiamo con i pasti durante la giornata non sono sufficienti per il fabbisogno nutrizionale e allora serve dare un aiuto concreto all’organismo.

Gli integratori alimentari si presentano con formulazioni diverse, solitamente in compresse e capsule o anche in polveri e soluzioni, realizzati con ingredienti naturali in alte concentrazioni così da poter soddisfare tutte le esigenze. I principali elementi che vi si trovano sono le vitamine, unite a diversi sali minerali, nutrienti fondamentali per il nostro corpo, ma non mancano anche gli estratti vegetali come il mango, la curcuma, la melissa e lo zafferano, solo per nominarne alcuni.





Ovviamente gli integratori non fanno miracoli. La base dalla quale partire è quella di seguire, sempre, uno stile di vita attivo, ed un regime alimentare sano ed equilibrato. I multivitaminici non possono sostituirsi ad una dieta variegata e corretta, ma ne costituiscono un supporto nel momento in cui il fabbisogno giornaliero dei nutrienti non è soddisfatto.

Tra i diversi prodotti che si trovano oggi a disposizione spiccano gli integratori multivitaminici VitaVi che rappresentano per il settore una novità all’insegna dell’innovazione. Le proposte di questo brand che si propone di diventare in poco tempo leader di settore, si contraddistinguono per essere sicure, trasparenti ed efficaci. Sono queste le caratteristiche principali che distinguono gli integratori di VitaVi, realizzati solo con elementi naturali, tutte materie prime che vengono selezionate una ad una, con provenienza tracciata, efficacia garantita e brevetti sicuri. Ogni elemento, infatti, proviene da una filiera controllata ed è sottoposto a prove di stabilità e test chimici-fisici in specifici laboratori in grado di emettere certificazioni sicure grazie all’uso delle tecnologie più avanzate.

Tutto questo garantisce la migliore qualità del prodotto che, in capsule di colore verde perché di origine vegetale in quanto derivati dalla clorofilla, mantiene tutte le sue specificità, in modo da essere adatto a tutti.

Gli integratori proposti da VitaVi sono diversi e gli studi scientifici non si fermano affatto, perché solo andando avanti nella ricerca si può continuare a fare meglio. Il brand, è partito, infatti, con il lancio dei multivitaminici dedicati al benessere trasversale e continuo, distinguendosi in base alle esigenze dell’uomo e della donna e dell’età. A questa prima linea si sono aggiunti, poi, altri prodotti specifici che vanno ad agire in modo mirato su alcuni bisogni giornalieri come stress, difese immunitarie, sonno e concentrazione.

Foto di Adriano Gadini da Pixabay