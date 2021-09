Torneo esordienti Elite a Latina, vince l’AS Roma

Si è disputato domenica mattina il 1° Torneo Samagor Elite, riservato alla categoria Esordienti, organizzato da Calcio Giovani Latina. A ottenere il successo è stata la Roma che ha superato la Lazio ai calci di rigore. Terzo posto per la Samagor, quarto classificato il Frosinone. Ad analizzare l’andamento della giornata è il Professor Omar Berti, responsabile tecnico della manifestazione.

Bisogna riconoscere che l’evento è stato un grande successo sotto tutti i punti di vista. L’organizzazione da parte di Calcio Giovani Latina è stata impeccabile, grazie anche all’importante contributo fornito dalla Regione Lazio che ha patrocinato l’intera manifestazione, sostenendo le spese del torneo, che ricordo, è stato pensato come un momento di ripresa e ripartenza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Straordinaria è stata la partecipazione da parte delle principali società calcistiche della nostra regione, tutte hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa, e credo sia giusto ringraziare l’AS Roma, la SS Lazio 1900, il Frosinone Calcio e l’ US Samagor che proprio quest’anno ha avviato un prolifico rapporto di collaborazione con il Latina Calcio 1932, altra società professionistica della nostra regione.





Omar Berti mette in luce gli aspetti positivi della manifestazione: “Direi innanzitutto la professionalità e l’estrema correttezza, nonostante il torneo abbia avuto una connotazione molto tecnica, mi piace sottolineare il comportamento esemplare di dirigenti, genitori e ragazzi. Tutti hanno saputo cogliere l’essenza del torneo, incentrato sui valori del Fair Play e organizzato come momento di ripartenza simbolica dello sport giovanile, dopo mesi difficili e che hanno tolto risorse e certezze a tutta l’attività sportiva di base”.

Terminata la prima edizione, si pensa a qualcosa di più importante per la seconda. “Considerando il successo di questa prima edizione direi proprio che si possa pensare ad un evento più strutturato. Avendo avuto il patrocinio della Regione Lazio volevamo dare all’evento una connotazione fortemente identificativa della regione stessa, ecco perché abbiamo invitato le società professionistiche laziali più blasonate. Per il futuro vedremo come sarà possibile ampliare l’evento, per il momento insieme a Calcio Giovani Latina ci godiamo lo straordinario successo di questa prima edizione”.